Боксер Василь Ломаченко разом зі своїм батьком покинув Україну

Про це боксер повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Пристебніть ремені, ми злітаємо", - написав Ломаченко, прикріпивши фото з аеропорту, де перебував зі своїм батьком і за сумісництвом тренером Анатолієм Ломаченком.

Відомо, що українець незабаром битиметься з Накатані, відбудеться це 26 червня в Лас-Вегасі.

"За перемогою , чемп", "та прибуде з тобою сила духу", " успіху! Перемоги", " Вася, ти для нас колись непрограв.Ти, наш чемпіон я сто разів переглянув твій бій ти там виграв", - пишуть українці слова підтримки в коментарях.

Раніше ми повідомляли, що чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес, якому вдалося здолати як Ломаченко, так і Накатані зазначив, що і українець і його візаві перебувають хорошій формі

Лопес впевнений, що поєдинок буде видовищним, оскільки "Накатані - не покидьок, як і Лома".

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