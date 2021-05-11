Боксер Василь Ломаченко разом зі своїм батьком покинув Україну
Про це боксер повідомив на своїй сторінці в Instagram.
"Пристебніть ремені, ми злітаємо", - написав Ломаченко, прикріпивши фото з аеропорту, де перебував зі своїм батьком і за сумісництвом тренером Анатолієм Ломаченком.
Відомо, що українець незабаром битиметься з Накатані, відбудеться це 26 червня в Лас-Вегасі.
"За перемогою , чемп", "та прибуде з тобою сила духу", " успіху! Перемоги", " Вася, ти для нас колись непрограв.Ти, наш чемпіон я сто разів переглянув твій бій ти там виграв", - пишуть українці слова підтримки в коментарях.
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Раніше ми повідомляли, що чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес, якому вдалося здолати як Ломаченко, так і Накатані зазначив, що і українець і його візаві перебувають хорошій формі
Лопес впевнений, що поєдинок буде видовищним, оскільки "Накатані - не покидьок, як і Лома".
Нагадаємо, гучна поразка Ломаченка в бою з Лопесом, Лебедєв назвав вирішальну причину: "це було..."
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