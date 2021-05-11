Боксер Василий Ломаченко вместе со своим отцом покинул Украину

Об этом боксер сообщил на своей странице в Instagram.

"Пристегните ремни, мы взлетаем", - написал Ломаченко, прикрепив фото из аэропорта, где находился со своим отцом и по совместительству тренером Анатолием Ломаченко.

Известно, что украинец вскоре сразится с Накатани, произойдет это 26 июня в Лас-Вегасе.

"За победой , чемп", "Да прибудет с тобой сила духа ", "Успеха! Победы", " Вася,ты для нас некогда непроиграл.Ты,наш Чемпион я сто раз пересмотрел твой Бой ты там выграл", - пигут украинцы слова поддержки в комментариях.

Ранее мы сообщали, что чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес, которому удалось одолеть как Ломаченко, так и Накатани отметил, что и украинец и его визави пребывают хорошей форме

Лопес уверен, что поединок будет зрелищным, поскольку "Накатани - не отброс, как и Лома".

Напомним, громкое поражение Ломаченко в бою с Лопесом, Лебедев назвал решающую причину: "Это было..."

Как сообщала Politeka, Усик назвал главную причину поражения Ломаченко: "Теофимо помогли"

Также Politeka писала, что рассекречены планы Ломаченко после победы над Кэмпбеллом: «Должен состояться бой».