Боксер Василий Ломаченко вместе со своим отцом покинул Украину
Об этом боксер сообщил на своей странице в Instagram.
"Пристегните ремни, мы взлетаем", - написал Ломаченко, прикрепив фото из аэропорта, где находился со своим отцом и по совместительству тренером Анатолием Ломаченко.
Известно, что украинец вскоре сразится с Накатани, произойдет это 26 июня в Лас-Вегасе.
"За победой , чемп", "Да прибудет с тобой сила духа ", "Успеха! Победы", " Вася,ты для нас некогда непроиграл.Ты,наш Чемпион я сто раз пересмотрел твой Бой ты там выграл", - пигут украинцы слова поддержки в комментариях.
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Ранее мы сообщали, что чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес, которому удалось одолеть как Ломаченко, так и Накатани отметил, что и украинец и его визави пребывают хорошей форме
Лопес уверен, что поединок будет зрелищным, поскольку "Накатани - не отброс, как и Лома".
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