Боксер Василий Ломаченко в предвкушении предстоящего боя
Как передает Politeka.net, промо-ролик к поединку с японцем Масайоши Накатани украинец опубликовал на своей страничке в Isntagram.
Их поединок состоится 26 июня в Лас-Вегасе. Украинский боксер решил подогреть интерес к бою нарезкой ярких кадров.
Стоит отметить, что в опубликованном видео были нарезки с их боев с Теофимо Лопесом, который в свое время побил их обоих.
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Поклонники Василия также обратили на это внимание.
"В ролике трамбуют Лопеса", "Приятно смотреть в их лучших отрезка боёв как они оба дают по физиономии Лопесу", "Вася, наконец-то ты вернулся!", "Верим в тебя", - писали в комментариях под видео.
Ранее мы сообщали, что чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес, которому удалось одолеть как Ломаченко, так и Накатани отметил, что и украинец и его визави пребывают хорошей форме
Лопес уверен, что поединок будет зрелищным, поскольку "Накатани - не отброс, как и Лома".
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