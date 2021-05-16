Відома модель Емілі Ратаковски у короткій білій сукні влаштувала прогулянку з сином

Емілі Ратаковскі опинилася в центрі уваги після того, як розповіла про свою вагітність. Якщо до цього зірку обговорювали через її фото з модних показавши, то тепер шанувальники чекають, коли Ратаковскі продемонструє фігуру після пологів в бікіні.

Не так давно зірку нарешті помітили на прогулянці з дитиною по вулиці. Емілі з чорною коляскою пройшлася по магазинах, а також засвітилася в стильному і вельми сміливому образі. Коротке біле плаття підкреслило худі ноги знаменитості. А ось виріз в зоні декольте зробив її ще більш привабливою.

На думку фанатів, зірка не тільки залишилася такою ж стрункою, але і змогла повернути колишню форму до пологів, як було раніше.

"Оцініть цей наряд ✨; О, так 😍 це просто 10/10 💚 ✨ люблю її почуття стилю; закоханий в її невимушений зовнішній вигляд 🤍 ✨ це моя найулюбленіша; вона може носити поліетиленовий пакет і при цьому виглядає вогненної 😍; 10/10. я люблю її стиль см🙌 😍; думав, що це був Кендалл на секунду", - пишуть фанати.

До цього зірка сама показала, як одягла відкриту дизайнерську чорну сукню зі значним декольте і вирізом на всю спину. Свій лук вже звично модель доповнила маленькою сумочкою і акуратними босоніжками на шпильці.

«Яка зоряна принцеса✨; яка прекрасна; Емілі стала чудова, Ідеальна мама; чому це так приваблює🔥; неймовірна краса😍 вже не маля; Ей мама вже не так, що перш; здатна розбити серце💘⚡; наша прекрасна троянда; Я так сумую😍; ти нереальна мама😍; мама увірвалася у вихідні», - пишуть в мережі.

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