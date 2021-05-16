Известная модель Эмили Ратаковски в коротком белом платье устроила прогулку с сыном

Эмили Ратаковски оказалась в центре внимания после того, как рассказала о своей беременности. Если до этого звезду обсуждали из-за ее фото с модных показав, то теперь поклонники ждут, когда Ратаковски продемонстрирует фигуру после родов в бикини.

Не так давно звезду наконец-то заметили на прогулке с ребенком по улице. Эмили с черной коляской прошлась по магазинам, а также засветилась в стильном и весьма смелом образе. Короткое белое платье подчеркнуло худые ноги знаменитости. А вот вырез в зоне декольте сделал ее еще более привлекательной.

По мнению фанатов, звезда не только осталась такой же стройной, но и смогла вернуть былую форму до родов, как было раньше.

«оцените этот наряд ✨; О, да 😍 это просто 10 из 10 💚✨ люблю ее чувство стиля; Влюблен в ее непринужденный внешний вид 🤍✨ это моя самая любимая; Она может носить полиэтиленовый пакет и при этом выглядит огненной 😍; 10/10. я люблю ее стиль см 🙌😍; Думал, что это был Кендалл на секунду», - пишут фанаты.

До этого звезда сама показала, как надела открытое дизайнерское черное платье с внушительным декольте и вырезом на всю спину. Свой лук уже привычно модель дополнила маленькой сумочкой и аккуратными босоножками на шпильке.

«Какая звездная принцесса✨; прекрасная какая; Эмили стала прекрасная; Идеальная мама; почему это так завлекает🔥; невероятная красота😍 уэе не малышка; Эй мама уже не так, что прежде; способная разбить сердце💘⚡; наша прекрасная роза; Я так скучаю😍; ты нереальная мама😍; мама ворвалась в выходные», - пишут в сети.

Напомним, раскрепощенная Ратаковски заставила заглянуть ей не только в глаза

А еще Politeka писала, что Ратаковски разожгла страсть в приспущенном халатике без белья, размеры впечатляют

Также Politeka сообщала, что Ратаковски приковала взгляд к своим внушительным размерам в бесстыжей маечке