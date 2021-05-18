Погода в Україні знову різко погіршиться, причому цього разу - для жителів усіх областей
Синоптики з Укргідрометцентру попередили про те, що 18 травня в Україну прийдуть грози і похолодання. Це пов'язано з циклоном, який зараз накриває нашу країну.
Згідно з прогнозом, у вівторок короткочасні дощі і грози накриють всі області країни, а місцями пройде навіть град. У зв'язку з погіршенням погодних умов в країні введено перший рівень небезпеки («жовтий»). Під час гроз можливі шквальні пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с.
На півночі країни вночі очікується від +12 до +15 градусів, а вдень – від +20 до + 22.
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У західних областях буде найхолодніше: там вночі стовпчики термометрів покажуть від + 9 до +11, а вдень очікується від +14 до +20 градусів.
У центрі вночі температура коливатиметься від + 9 до +14 градусів, а вдень – від +18 до + 22.
У східних областях вночі очікується від +12 до +16 градусів, а вдень повітря прогріється до+20... + 24.
На півдні вночі стовпчики термометрів покажуть від +11 до +15 градусів, а вдень – від +18 до + 21.
У Києві 18 травня також пройде дощ з грозою. Вночі температура коливатиметься від +12 до +14 градусів, а вдень – від +18 до + 20.
Нагадаємо, ясна погода буде нескоро: синоптики засмутили прогнозом на тиждень.
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