Погода в Украине снова резко ухудшится, причем на этот раз – для жителей всех областей

Синоптики из Укргидрометцентра предупредили о том, что 18 мая в Украину придут грозы и похолодание. Это связано с циклоном, который сейчас накрывает нашу страну.

Согласно прогнозу, во вторник краткосрочные дожди и грозы накроют все области страны, а местами пройдет даже град. В связи с ухудшением погодных условий в стране введен первый уровень опасности («желтый»). Во время гроз возможны шквальные порывы ветра со скоростью 15-20 м/с.

На севере страны ночью ожидается от +12 до +15 градусов, а днем – от +20 до +22.

В западных областях будет холоднее всего: там ночью столбики термометров покажут от +9 до +11, а днем ожидается от +14 до +20 градусов.

В центре ночью температура будет колебаться от +9 до +14 градусов, а днем – от +18 до +22.

В восточных областях ночью ожидается от +12 до +16 градусов, а днем воздух прогреется до +20…+24.

На юге ночью столбики термометров покажут от +11 до +15 градусов, а днем – от +18 до +21.

В Киеве 18 мая также пройдет дождь с грозой. Ночью температура будет колебаться от +12 до +14 градусов, а днем – от +18 до +20.

Напомним, ясная погода будет нескоро: синоптики опечалили прогнозом на неделю.

Как сообщала Politeka, погода резко испортится, дожди с грозами обрушатся на Украину: каким регионам не повезет.

Также Politeka писала, что заморозки в июне, украинцев предупредили о новом погодном испытании: «Вплоть до…».