Погода в Украине 17 мая устроит настоящий переполох

Как передает Politeka.net, после сравнительно благоприятных выходных в Украину нагрянут дожди с грозами. Осадки ожидаются во всех без исключения областях. При этом температура воздуха в зависимости от региона будет сильно отличаться.

Теплее всего будет в восточных областях. Там температура будет сохраняться в районе 26-28 градусов. Жители прибрежных регионов смогут открыть купальный сезон.

На Юге будет на несколько градусов холоднее – в районе 20-22 градусов. Дожди с грозами ухудшат ситуацию, поэтому на улице будет некомфортно.

В Центре температура опустится до 19-21 градусов. Ночью ожидается около 11-13 градусов. На крайнем Западе будет похожая температура. Немного теплее будет в Тернопольской, Ровенской, Волынской и Хмельницкой областях. Там столбики термометра прогреются до 20-22 градусов.

Холоднее всего будет в Закарпатской области. Там температура может упасть до 18 градусов.

Стоит отметить, что дожди задержаться в Украине на несколько дней. При этом погода будет ухудшаться, а температура падать. На Западе во вторник похолодает до 13 градусов. Опустится температура и в теплых восточных регионах.

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