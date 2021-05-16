Похолодання і сильні зливи зіпсують українцям враження від неділі, проте зіпсується погода не у всіх областях

За прогнозом синоптиків з Укргідрометцентру, 16 травня погіршення погодних умов варто очікувати жителям західних і південних областей. Там трохи похолодає, а також пройдуть сильні дощі.

В інших областях буде все так само тепло і сонячно.

На півночі очікується мінлива хмарність. Вночі стовпчики термометрів покажуть від +10 до +12 градусів, а вдень буде від +22 до + 25.

У західних областях пройдуть сильні зливи. Вночі температура опуститься до + 8...+ 10 градусів, а вдень очікується від +18 до +20.

У Центральній Україні опадів не очікується. Вночі температура коливатиметься від +10 до +13 градусів, а вдень повітря прогріється до+19... + 26.

У східних областях буде найтепліше. Вночі там очікується від +11 до +13 градусів, а вдень прийде зовсім літня спека – до+27... + 29 градусів.

На півдні пройдуть невеликі дощі. Вночі там очікується від +11 до +13 градусів, а – від +23 до + 26.

У Києві буде без опадів. Вночі температура буде також триматися в межах +11...+13 градусів, а вдень потеплішає до +23 ... +25.

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