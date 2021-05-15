Погода в Украине 15 мая обрадует резким потеплением до 27 градусов

Как передает Politeka.net, в субботу погода в Украине будет сильно отличаться в зависимости от региона. Несмотря на это во всех областях ожидается по-летнему теплая погода. Западные регионы столкнутся с грозовыми дождями, а на Востоке будет настоящая жара.

В западных областях в субботу ожидаются дожди с грозами. При этом температура воздуха будет колебаться в районе 20-23 градусов. Исключением будет Закарпатская область, где похолодает до 16-18 градусов.

В центральных областях ожидается около 22-24 градусов днем и 10-13 градусов ночью. В Киеве возможен дождь. Кроме этого, осадки ожидаются в северных регионах.

На Юге 15 мая будет 23-25 градусов. Осадков не предвидится, поэтому гости южных областей смогут насладиться прогулками на свежем воздухе.

Теплее всего будет на Востоке. Туда придет настоящее лето с жарой до 27 градусов. В восточных областях будет солнечно и тепло.

Стоит отметить, что уже в воскресенье дожди нагрянут в южные регионы, а также в Запорожскую и Днепропетровскую области. В восточных областях будет сохраняться жара, а на Западе немного похолодает. При этом температура воздуха не опустится ниже 18 градусов.

Напомним, что грозы и до +27: погода разделит Украину на два лагеря, чего ждать перед выходными.

Как сообщала Politeka, жара и дожди с грозами: синоптики предупредили о невыносимой погоде на выходных.

Также Politeka писала, что будет почти лето: дожди и грозы сменятся жарой в Украине, названа дата.