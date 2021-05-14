В Україні остаточно встановиться тепло - аж до літніх температур, проте в половині областей дощі і грози зіпсують українцям настрій напередодні вихідних

У п'ятницю, 14 травня, погода на більшій частині українських територій залежатиме від циклону Каі. Через вплив пов'язаних з ним фронтальних систем на північному заході і в центрі країни очікуються короткочасні дощі, а місцями ще й з грозами. Втім, до південного сходу опади не дійдуть, тому жителі цих регіонів зможуть насолодитися теплою і сонячною весняною погодою.

У північних областях вночі очікується від + 8 до +11 градусів, а вдень – від +19 до +22.

На заході вночі буде від + 7 до +12 градусів, а вдень – від +16 до + 21.

У центральних областях вночі очікується від + 8 до +11, а вдень – від +19 до +21 градуса.

На сході вночі стовпчики термометрів покажуть від + 8 до +13 градусів, а вдень очікується від +24 до +27.

У південних областях вночі температура коливатиметься від + 8 до +12 градусів, а вдень очікується від +19 до +24.

У Києві вдень очікується невеликий дощ, можлива гроза. Вночі в столиці буде від + 9 до +11 градусів, а вдень – від +19 до + 21.

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