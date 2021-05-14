В Украине окончательно установится тепло – вплоть до летних температур, однако в половине областей дожди и грозы испортят украинцам настроение в преддверии выходных
В пятницу, 14 мая, погода на большей части украинских территорий будет зависеть от циклона Кai. Из-за влияния связанных с ним фронтальных систем на северо-западе и в центре страны ожидаются кратковременные дожди, а местами еще и с грозами. Впрочем, до юго-востока осадки не дойдут, поэтому жители этих регионов смогут насладиться теплой и солнечной весенней погодой.
В северных областях ночью ожидается от +8 до +11 градусов, а днем – от +19 до +22.
На западе ночью будет от +7 до +12 градусов, а днем – от +16 до +21.
В центральных областях ночью ожидается от +8 до +11, а днем – от +19 до +21 градуса.
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На востоке ночью столбики термометров покажут от +8 до +13 градусов, а днем ожидается от +24 до +27.
В южных областях ночью температура будет колебаться от +8 до +12 градусов, а днем ожидается от +19 до +24.
В Киеве днем ожидается небольшой дождь, возможна гроза. Ночью в столице будет от +9 до +11 градусов, а днем – от +19 до +21.
Напомним, Украину снова заливает дождями перед потеплением до +30: какой будет погода в ближайшие дни.
Как сообщала Politeka, дожди с грозами атакуют Украину, весна окончательно вступит в свои права: где потеплеет до +24.
Также Politeka писала, что 30-градусная жара идет на смену дождям в Украине: синоптик назвала переломную дату.