В Украине окончательно установится тепло – вплоть до летних температур, однако в половине областей дожди и грозы испортят украинцам настроение в преддверии выходных

В пятницу, 14 мая, погода на большей части украинских территорий будет зависеть от циклона Кai. Из-за влияния связанных с ним фронтальных систем на северо-западе и в центре страны ожидаются кратковременные дожди, а местами еще и с грозами. Впрочем, до юго-востока осадки не дойдут, поэтому жители этих регионов смогут насладиться теплой и солнечной весенней погодой.

В северных областях ночью ожидается от +8 до +11 градусов, а днем – от +19 до +22.

На западе ночью будет от +7 до +12 градусов, а днем – от +16 до +21.

В центральных областях ночью ожидается от +8 до +11, а днем – от +19 до +21 градуса.

На востоке ночью столбики термометров покажут от +8 до +13 градусов, а днем ожидается от +24 до +27.

В южных областях ночью температура будет колебаться от +8 до +12 градусов, а днем ожидается от +19 до +24.

В Киеве днем ожидается небольшой дождь, возможна гроза. Ночью в столице будет от +9 до +11 градусов, а днем – от +19 до +21.

Напомним, Украину снова заливает дождями перед потеплением до +30: какой будет погода в ближайшие дни.

Как сообщала Politeka, дожди с грозами атакуют Украину, весна окончательно вступит в свои права: где потеплеет до +24.

Также Politeka писала, что 30-градусная жара идет на смену дождям в Украине: синоптик назвала переломную дату.