В Украине вскоре прекратятся дожди, а температура воздуха достигнет +30
Как передает Politeka.net, прогнозом на ближайшие дни поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
По словам специалиста, уже в четверг, 13 мая, территорию Украины покинет циклон, но все равно будет дождить на Западе страны.
"Возможно, вечером дотянет до Винницкой, Житомирской области", - поделилась Диденко.
Синоптик также отметила, что температур воздуха в четверг будет колебаться в районе 15-19 градусов со знаком "плюс".
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После 13 мая, пишет синоптик, в Уркаину придет потепление.
"На востоке Украины в течение воскресенья-понедельника местами вероятно повышение температуры воздуха до +30 градусов", - подытожила Диденко.
Напомним, в украинском гидрометцентре 12-13 мая в большинстве районов южных, западных, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской и Черниговской областей объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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