В Украине ожидается дождливая погода
Как передает Politeka.net, прогнозом на ближайшие дни поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
По словам специалиста, уже 12-го мая в Украине ожидаются периодические дожди и местами грозы.
Сухая погода будет преобладать только в Винницкой, Житомирской и Одесской областях
"Ближайшей ночью +7+11 градусов, на крайнем севере +4+7 градусов. Завтра в течение дня в большинстве областей ожидается + 12 + 17 градусов. А вот в западных областях теплее, +15+21 градусов", - сообщила Диденко.

Рекордные 25 градусов выше ноля увидят на термометре жители Закарпатья.
По словам синоптика, такая погода в Украине продержится до конца недели.

В Уркаинском Гидромедцентре сообщают, что средняя месячная температура в мае предполагается от 15 до 18 со знаком "плюс", в горах 11-13 - тепла.

Месячное количество осадков ожидается в западных областях 62-89 мм (в Карпатах до 134 мм), на остальной территории 28-50 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Напомним, после дождей в Украину нагрянут заморозки, погода резко изменится: в каких регионах похолодает.

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