В Уркаинском Гидромедцентре сообщают, что средняя месячная температура в мае предполагается от 15 до 18 со знаком "плюс", в горах 11-13 - тепла.
Месячное количество осадков ожидается в западных областях 62-89 мм (в Карпатах до 134 мм), на остальной территории 28-50 мм, что в пределах средних многолетних значений.
Напомним, после дождей в Украину нагрянут заморозки, погода резко изменится: в каких регионах похолодает.
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Как сообщала Politeka, настоящая аномалия: в конце весны украинскую землю засыпает снегом, кадры.
Также Politeka писала, что грозы и дожди разделят Украину на две половины: каким регионам не повезет.