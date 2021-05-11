В Уркаинском Гидромедцентре сообщают, что средняя месячная температура в мае предполагается от 15 до 18 со знаком "плюс", в горах 11-13 - тепла.

Месячное количество осадков ожидается в западных областях 62-89 мм (в Карпатах до 134 мм), на остальной территории 28-50 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Напомним, после дождей в Украину нагрянут заморозки, погода резко изменится: в каких регионах похолодает.

Как сообщала Politeka, настоящая аномалия: в конце весны украинскую землю засыпает снегом, кадры.

Также Politeka писала, что грозы и дожди разделят Украину на две половины: каким регионам не повезет.





