В Украине выходные начнутся с ухудшения погоды

Синоптики из Укргидрометцентра предупредили о похолодании и осадках, которые накроют страну в субботу, 8 мая. При этом, непогода разделит Украину на две половины: на западе, а также в Киевской и Житомирской областях будет без осадков и с переменной облачностью, а в остальных регионах пройдут дожди, местами с грозами.

На севере страны ночью ожидается от +9 до +11 градусов, а днем – от +12 до +16.

В западных областях ночью температура будет колебаться от +5 до +10 градусов, а днем – от +11 до +14.

В центре страны ночью термометры покажут от +8 до +11 градусов, а днем – от +12 до +15.

В восточных областях ночью ожидается от +9 до +12, а днем – от +15 до +22.

На юге ночью будет от +8 до +12 градусов, а днем – от +17 до +21.

В Киеве будет без осадков, переменная облачность. Ночью ожидается от +8 до +10 градусов, а днем воздух прогреется от +13 до +15.

Синоптики отмечают, что уже 10 мая в Украину вернется тепло и солнечная погода.

Напомним, синоптики сообщили, как испортится погода 8 и 9 мая: "не только дожди, но...".

Как сообщала Politeka, Украину зальет дождями, температура резко упадет: каким регионам ждать похолодания.

Также Politeka писала, что дожди будут лить на поминальные дни в Украине: названы регионы.