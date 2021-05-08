В Украине выходные начнутся с ухудшения погоды
Синоптики из Укргидрометцентра предупредили о похолодании и осадках, которые накроют страну в субботу, 8 мая. При этом, непогода разделит Украину на две половины: на западе, а также в Киевской и Житомирской областях будет без осадков и с переменной облачностью, а в остальных регионах пройдут дожди, местами с грозами.
На севере страны ночью ожидается от +9 до +11 градусов, а днем – от +12 до +16.
В западных областях ночью температура будет колебаться от +5 до +10 градусов, а днем – от +11 до +14.
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В центре страны ночью термометры покажут от +8 до +11 градусов, а днем – от +12 до +15.
В восточных областях ночью ожидается от +9 до +12, а днем – от +15 до +22.
На юге ночью будет от +8 до +12 градусов, а днем – от +17 до +21.
В Киеве будет без осадков, переменная облачность. Ночью ожидается от +8 до +10 градусов, а днем воздух прогреется от +13 до +15.
Синоптики отмечают, что уже 10 мая в Украину вернется тепло и солнечная погода.
Напомним, синоптики сообщили, как испортится погода 8 и 9 мая: "не только дожди, но...".
Как сообщала Politeka, Украину зальет дождями, температура резко упадет: каким регионам ждать похолодания.
Также Politeka писала, что дожди будут лить на поминальные дни в Украине: названы регионы.