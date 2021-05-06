Атмосферный фронт принесет дожди в Украину
Как передает Politeka.net, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
По словам специалиста, 7 мая по всей стране будет теплым - ожидается до 22 градусов выше ноля, но не обойдется без осадков.
"Очередной атмосферный фронт, который обусловит дожди на западе, севере Украины, во многих центральных областях (кроме Днепра с районами) и в Одесской области", - сообщила Диденко.
Синоптик отметила, что сухо будет в восточных регионах страны.
"Воскресенье, когда многие украинцы будут посещать кладбище и будут поминать своих умерших, обещает солнечную и довольно теплую погоду, лишь в восточных областях Украины задержится дождливый атмосферный фронт и будет немного прохладнее", - поделилась Диденко.
Синоптики прогнозируют, что на протяжении мая в Украине будет преимущественно пасмурно и дождливо, а дней с возможными осадками будет аж 17.
Напомним, антициклон "Труди" накроет Харьковскую область, названа дата: какой будет погода.
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