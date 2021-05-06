Атмосферный фронт принесет дожди в Украину

Как передает Politeka.net , об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

По словам специалиста, 7 мая по всей стране будет теплым - ожидается до 22 градусов выше ноля, но не обойдется без осадков.

"Очередной атмосферный фронт, который обусловит дожди на западе, севере Украины, во многих центральных областях (кроме Днепра с районами) и в Одесской области", - сообщила Диденко.

Синоптик отметила, что сухо будет в восточных регионах страны.