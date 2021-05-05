Погода в Украине 5 мая порадует людей, которые устали от дождей и холода

Как передает Politeka.net, в среду в Украине наконец-то наступит весна с солнечной теплой погодой и отсутствием осадков. Дожди ожидаются только в Закарпатской области, но и там будет тепло на протяжении всего дня. Стоит отметить, что, несмотря на потепление, ночи в Украине все еще будут холодными.

Теплее всего, судя по прогнозу, будет в западных и центральных областях. Там температура воздуха поднимется до комфортных 18-20 градусов. Будет солнечно и тепло, поэтому жители Украины смогут насладиться пешими прогулками.

В южных и восточных регионах будет на пару градусов прохладнее, но все так же комфортно. Ожидается 17-19 градусов без намека на осадки.

При этом ночью температура в регионах опустится до 3-7 градусов. Самые теплые ночи ожидаются на Юге. Там будет 5-7 градусов тепла. На Западе и Востоке похолодает до 3-5 градусов.

Стоит отметить, что уже 6 мая погода в одних регионах резко улучшится, а в других – испортится. На Востоке в четверг ожидается резкое потепление до +22 градусов. А в центральных областях в это время начнутся дожди, а температура упадет до 14 градусов.

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