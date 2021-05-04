В Україну в останній день святкових вихідних прийде різке похолодання аж до нічних заморозків
Про те, якою буде погода 4 травня, розповіли синоптики Укргідрометцентру. Згідно з їхнім прогнозом, день по всій країні буде сонячним і без опадів. При цьому денні температури помітно знизяться в порівнянні з попередніми днями, коли вони вже місцями перевищували +20 градусів. У вівторок середня температура вдень становитиме + 14 ... +16 градусів.
Так, у північних областях вдень очікується від +13 до +15 градусів.
На заході стовпчики термометрів покажуть від +14 до + 17.
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На сході очікується від + 14 до + 18 градусів.
У центральних областях буде від +13 до +16.
Найтепліше буде на півдні, де температура коливатиметься від +15 до +18, а в анексованому Криму і до +19 градусів.
У Києві буде мінлива хмарність і без опадів. Вночі очікується від + 3 до +5 градусів, а вдень – від +13 до + 15.
У свою чергу, синоптик Наталка Діденко у своєму Фейсбук зазначила, що через антициклон температури по всій країні знизяться на 5-10 градусів, а вночі можливі заморозки аж до 0...+2 градусів.
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