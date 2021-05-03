Погода в Украине 3 мая подпортит майские праздники украинцам
Как передает Politeka.net, в одних областях резко похолодает до некомфортной температуры, а в других ожидаются дожди с грозами. Таким образом, практически во всех областях Украины будет неблагоприятная для пикников и прогулок погода.
Известно, что в восточных областях будет очень тепло, но погоду подпортят дожди. Ожидается, что на Востоке столбики термометра прогреются до 20-24 градусов. Теплее всего будет в Донецкой и Луганской областях.
На Юге дождей не ожидается за исключением Херсонской области, но температура будет немного ниже. В южных областях ожидается 19-20 градусов тепла. Погода будет по-весеннему приятной.
В центральных регионах дождей не предвидится, но температура воздуха будет сильно отличаться в зависимости от области. Холоднее всего будет в Киевской области – до 13-15 градусов. В Черкасской области столбики термометра прогреются до 17-19 градусов тепла.
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В Западных областях в понедельник температура опустится до 10-12 градусов. Осадков не ожидается, но будет достаточно прохладно.
Стоит отметить, что в ближайшие несколько дней погода будет постоянно меняться – температура будет то подниматься, то опускаться. Температурные качели продлятся еще как минимум неделю.
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