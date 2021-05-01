Перший день травня принесе в Україну погіршення погоди і справжні весняні грози

Святкові вихідні розпочнуться для українців з не найприємнішої погоди. Так, у більшості областей країни очікуються сильні грози, а місцями можливі зливи. Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

Згідно з їхнім прогнозом, 1 травня хороша погода зі мінливою хмарністю збережеться тільки на півночі і в центрі країни, а також в Одеській області. Жителів інших регіонів чекають грози і дощі. Проте похолодання чекати не варто. Навпаки, місцями стовпчики термометра перевищать позначку в + 20 градусів.

У північних областях вночі можливий невеликий дощ, проте вдень опадів не очікується. Нічні температури коливатимуться від + 8 до +10 градусів, а Денні – від +18 до + 20.

На заході пройдуть сильні грози, місцями зливи. Вночі стовпчики термометрів покажуть від + 6 до +8 градусів, а вдень – від +17 до + 20.

У центральних областях вночі пройде дощ, а вдень буде без опадів. Вночі очікується від + 8 до +10 градусів, а вдень – від +19 до + 22.

На сході очікуються сильні грози скрізь крім Полтавської області, де вночі пройде дощ, проте вдень буде ясно. Вночі температура коливатиметься від + 8 до +10 градусів, а вдень очікується від +19 до + 22.

У південних областях скрізь крім Одеської області очікуються грози. Вночі стовпчики термометрів покажуть від + 8 до +11, а вдень – від +18 до +23 градусів.

У Києві вночі пройде невеликий дощ, а вдень опадів не очікується. Вночі температура опуститься до + 9...+ 11 градусів, а вдень повітря прогріється до +18...+20 градусів.

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