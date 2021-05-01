Первый день мая принесет в Украину ухудшение погоды и настоящие весенние грозы

Праздничные выходные начнутся для украинцев с не самой приятной погоды. Так, в большинстве областей страны ожидаются сильные грозы, а местами возможны ливни. Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

Согласно их прогнозу, 1 мая хорошая погода с переменной облачностью сохранится только на севере и в центре страны, а также в Одесской области. Жителей остальных регионов ждут грозы и дожди. Тем не менее похолодания ждать не стоит. Наоборот, местами столбики термометра превысят отметку в +20 градусов.

В северных областях ночью возможен небольшой дождь, однако днем осадков не ожидается. Ночные температуры будут колебаться от +8 до +10 градусов, а дневные – от +18 до +20.

На западе пройдут сильные грозы, местами ливни. Ночью столбики термометров покажут от +6 до +8 градусов, а днем – от +17 до +20.

В центральных областях ночью пройдет дождь, а днем будет без осадков. Ночью ожидается от +8 до +10 градусов, а днем – от +19 до +22.

На востоке ожидаются сильные грозы везде кроме Полтавской области, где ночью пройдет дождь, однако днем будет ясно. Ночью температура будет колебаться от +8 до +10 градусов, а днем ожидается от +19 до +22.

В южных областях везде кроме Одесской области ожидаются грозы. Ночью столбики термометров покажут от +8 до +11, а днем – от +18 до +23 градусов.

В Киеве ночью пройдет небольшой дождь, а днем осадков не ожидается. Ночью температура опустится до +9…+11 градусов, а днем воздух прогреется до +18…+20 градусов.

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