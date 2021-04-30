Погода в Украине в пятницу, 30 апреля, подпортит настроение жителям западных и северных регионов

Как передает Politeka.net, в пятницу половину страны накроют грозовые дожди. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Перед длительными выходными погода окончательно слетит с катушек, разделив Украину на две части. Половина страны будет наслаждаться весенним потеплением, а вторая часть – прятаться от ливня.

Так, в западных областях в пятницу будет дождливо. При этом температура воздуха будет достаточно комфортной. Днем столбики термометра прогреются до 17-20 градусов тепла. Ночью будет уже теплее, без заморозков. Ожидается ночной дождь и 7-9 градусов тепла.

В северных регионах тоже будут идти дожди, которые распространяться и на Киевскую область. Температура будет на уровне 15-19 градусов тепла.

А вот в центральных, восточных и южных регионах в пятницу начнется настоящая весна. Температура поднимется до 17-19 градусов. Будет тепло и сухо. Исключением станет лишь Одесская область, где будет немного прохладнее – до 14-16 градусов.

Стоит отметить, что уже 1 мая грозовые дожди доберутся до южных и восточных регионов. При этом температура воздуха будет подниматься. В субботу в Украине ожидается до 22-24 градусов тепла.

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