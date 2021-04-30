Погода в Украине в пятницу, 30 апреля, подпортит настроение жителям западных и северных регионов
Как передает Politeka.net, в пятницу половину страны накроют грозовые дожди. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Перед длительными выходными погода окончательно слетит с катушек, разделив Украину на две части. Половина страны будет наслаждаться весенним потеплением, а вторая часть – прятаться от ливня.
Так, в западных областях в пятницу будет дождливо. При этом температура воздуха будет достаточно комфортной. Днем столбики термометра прогреются до 17-20 градусов тепла. Ночью будет уже теплее, без заморозков. Ожидается ночной дождь и 7-9 градусов тепла.
В северных регионах тоже будут идти дожди, которые распространяться и на Киевскую область. Температура будет на уровне 15-19 градусов тепла.
72-летняя Пугачева впечатлила дерзким вырезом, Примадонну не узнают: "Ещё так молодо смотрится"
Никитюк примерила короткое платье в обтяжку, покрасовавшись стройной фигурой: "Боже, это Оскар 2021"
Пугачева с "губищами" и одной бровью обескуражила видом в объятиях Галкина: "О Боже..."
Победитель "Голосу країни" Лазановский показал, в каком состоянии дом, в котором ему подарили квартиру: "Без окон и..."
Санина из The Hardkiss прервала молчание после выходки Кароль: "Я очень благодарна Тине, но..."
А вот в центральных, восточных и южных регионах в пятницу начнется настоящая весна. Температура поднимется до 17-19 градусов. Будет тепло и сухо. Исключением станет лишь Одесская область, где будет немного прохладнее – до 14-16 градусов.
Стоит отметить, что уже 1 мая грозовые дожди доберутся до южных и восточных регионов. При этом температура воздуха будет подниматься. В субботу в Украине ожидается до 22-24 градусов тепла.
Напомним, что долгожданное тепло ворвется в Украину, синоптики обнадежили прогнозом.
Как сообщала Politeka, грозовая стихия накроет Украину: погода резко испортится уже в апреле, прогноз.
Также Politeka писала, что зима сойдется с весной, устроив температурные качели: в каких регионах ожидаются заморозки.