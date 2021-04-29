Погода в Україні у четвер, 29 квітня, здивує температурними гойдалками

Як передає Politeka.net, у четвер по всій території України очікується потепління, але вночі зима все ще не відступатиме. Дощі пройдуть тільки в декількох областях Заходу, в інших регіонах буде сухо і тепло.

Так, у східних областях 29 квітня потеплішає до 15-18 градусів. При цьому вночі температура різко знизиться до -3. Такі різкі перепади створять вельми несприятливі погодні умови.

У західних областях буде тепло і сухо за винятком Львівської та Закарпатської областей - там пройдуть дощі. Температура повітря на Заході підніметься до 15-17 градусів. Вночі похолодає до 1-3 градусів, але заморозків бути не повинно.

У центральних регіонах теж буде тепло - до 13-17 градусів. Найтепліше в четвер буде на півдні. Там стовпчики термометра прогріються до 15-18 градусів. Погода буде розташовувати до піших прогулянок.

Варто відзначити, що вже в п'ятницю половину України накриють грозові дощі. Найбільше постраждають західні області. При цьому температура повітря буде весняною - до 17-19 градусів тепла. Вже на вихідних очікується більш значне потепління - до 22 градусів.

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