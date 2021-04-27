В Уркаину наконец-то придет потепление

Как передает Politeka.net, прогнозом на ближайшие дни поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

По словам специалиста, уже в среду, 28 апреля, температура воздуха в Украине поднимется до 15 градусов тепла.

"28-го апреля в Украине везде будет светить солнце, подставляйте ему нос и щеки, потому что уже пора ярких цветов", - сообщила Диденко.

Несмотря на температурный скачек, во многих областях ночью возможны заморозки.



Синоптик также отметила, что на Пасху в Украине ожидается довольно необычная ситуация с погодой.