В Уркаину наконец-то придет потепление
Как передает Politeka.net, прогнозом на ближайшие дни поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
По словам специалиста, уже в среду, 28 апреля, температура воздуха в Украине поднимется до 15 градусов тепла.
Синоптик также отметила, что на Пасху в Украине ожидается довольно необычная ситуация с погодой.
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Стоит отметить, что 26 апреля во многих областях Украины наблюдались непривычные для весны снегопады.
Снежный покров составлял несколько сантиметров, но он быстро таял, поскольку температура воздуха выше ноля.
Снегом засыпало и Карпаты. В горах температура воздуха опускалась до 5 градусов мороза.
Напомним, мокрый снег и заморозки: синоптик дала прогноз на Вербное воскресенье, названа дата потепления.
Как сообщала Politeka, грозы и порывистый ветер обрушатся на украинцев, погода резко испортится: «повезет только…».