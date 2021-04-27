В Уркаину наконец-то придет потепление

Как передает Politeka.net, прогнозом на ближайшие дни поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

По словам специалиста, уже в среду, 28 апреля, температура воздуха в Украине поднимется до 15 градусов тепла.

"28-го апреля в Украине везде будет светить солнце, подставляйте ему нос и щеки, потому что уже пора ярких цветов", - сообщила Диденко.
Несмотря на температурный скачек, во многих областях ночью возможны заморозки.

Синоптик также отметила, что на Пасху в Украине ожидается довольно необычная ситуация с погодой.

"По предварительным прогнозам, и ночью, и утром 2-го мая на Западе, Севере и в Центре ожидаются радостные ливни, порывистый ветер, веселые грозы и роскошная температура воздуха до +17+23 градусов. А на Востоке и Юге - только ночные зори, дневное солнце и теплая погода", - отметила Диденко.

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Стоит отметить, что 26 апреля во многих областях Украины наблюдались непривычные для весны снегопады.

Снежный покров составлял несколько сантиметров, но он быстро таял, поскольку температура воздуха выше ноля.

Снегом засыпало и Карпаты. В горах температура воздуха опускалась до 5 градусов мороза.

Напомним, мокрый снег и заморозки: синоптик дала прогноз на Вербное воскресенье, названа дата потепления.

Как сообщала Politeka, грозы и порывистый ветер обрушатся на украинцев, погода резко испортится: «повезет только…».