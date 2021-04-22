Украинцев ждет теплая Пасха с благоприятными погодными условиями
Как известно, в этом году православные будут отмечать Пасху 2 мая. В комментарии «Фактам» народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что к тому времени в Украине наконец «распогодится».
Весна в 2021 году выдалась на удивление холодной и дождливой. Однако, по прогнозу синоптика, к концу апреля температура начнет уверенно повышаться, а осадки станут кратковременным и не такими частыми.
Отдельно Деркач рассказал и о погоде на Пасху. По его прогнозу, в этот день также не стоит ожидать ухудшения погодных условий.
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«В первой декаде мая ожидается очень теплая погода. В этом году мы празднуем Пасху 2 мая, поэтому вероятно погода будет хорошая», - рассказал синоптик.
Он отметил, что в конце декады в Украине немного похолодает, однако осадки все равно будут кратковременными.
«Начало и конец третьей десятидневки будут дождевыми, а середина – сухой и теплой, но без летней жары», - сообщил Деркач.
Ранее синоптики предупреждали, что весна в Украине будет длинной и прохладной из-за серьезных морозов, которые ей предшествовали.
Лето также будет не слишком жарким, хотя до июня воздух ощутимо прогреется.
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