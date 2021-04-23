Погода в Украине в очередной раз испортится, на этот раз устроив людям испытание грозами и штормовым ветром

Об ухудшении погодных условий в пятницу, 23 апреля, предупредили синоптики Укргидрометцентра. Они сообщили, что почти во всех областях страны в преддверии выходных пройдут дожди, местами с грозами и сильным ветром. Повезет только Киевской, Житомирской и Хмельницкой областям, а также аннексированному Крыму, где будет сухо и с переменной облачностью.

На севере Украины ожидаются грозы и сильный ветер. Ночью температура будет колебаться от +4 до +6 градусов, а днем – от +10 до +12.

В западных областях пройдут дожди, местами сильные, а также поднимется ветер. Ночью столбики термометров покажут от +2 до +4 градусов, а днем – от +9 до +12.

В центре Украины дожди будут более обильными, местами пройдут ливни. Ночью ожидается от +4 до +6 градусов, а днем – от +11 до +14.

На востоке грозы ожидаются в Харьковской и Днепровской областях, а в остальных областях пройдут дожди. Ночные температуры будут колебаться от +4 до +7 градусов, а дневные – от +14 до +17. Синоптики также предупредили о сильных порывах ветра.

В южных областях пройдут дожди и ливни. Ночью ожидается от 5 до +7 градусов, а днем – от +13 до +17 градусов. Ветер в регионе будет сильным, со штормовыми порывами.

В Киеве осадки возможно только ночью, а днем будет сухо. При этом ожидается ветер со штормовыми порывами. Ночью в столице ожидается +5…+7 градусов, а днем воздух прогреется до +11...+13 градусов.

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