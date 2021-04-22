Погода в Украине 22 апреля расстроит украинцев дождями с грозами

Как передает Politeka.net, уже несколько дней в Украине идут проливные дожди, которые изредка сменяются солнечной погодой. Следующие несколько дней не станут исключением. Правда, некоторые области все же смогут вздохнуть спокойно.

Так, в западных, северных и восточных регионах в четверг ожидаются сильные дожди с грозами. При этом температура воздуха будет приемлемой. На Западе столбики термометра прогреются до 12-15 градусов тепла. В восточных регионах будет немного теплее – до 15-17 градусов.

Непогода в четверг пощадит лишь несколько областей в Центре и на Юге страны. Там ожидается солнечная погода и высокая температура. Дождей 22 апреля не ожидается в Одесской, Николаевской, Черкасской, Полтавской, Кропивницкой и Днепропетровской областях. Температура воздуха в этих регионах будет колебаться в районе 15-18 градусов.

В Киеве 22 апреля ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха днем ожидается в районе 16-18 градусов.

Добавим, что в пятницу осадки обрушатся на все области, а уже на выходных западные регионы смогут передохнуть от дождей и насладиться солнцем, однако температура воздуха немного упадет.

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