Дощі продовжать псувати українцям настрій. Цього разу опади накриють практично всю країну за винятком кількох областей

У середу, 21 квітня українців чекають дощі по всій країні і похмура погода, яка не дасть насолодитися теплим весняним днем. Пощастить лише чотирьом областям, де буде сухо і місцями з'явиться сонце: Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій та Херсонській. Відповідний прогноз представили синоптики Укргідрометцентру.

У західних областях опади будуть незначними. Вночі стовпчики термометрів покажуть від +2 до +6 градусів, а вдень потеплішає до+12... + 15 градусів.

У північних регіонах протягом доби очікується дощ. Нічні температури коливатимуться від + 3 до +6 градусів, а вдень очікується від +11 до + 14 градусів.

На сході країни протягом дня пройде помірний дощ. Вночі температура опуститься до + 5...+8 градусів, а вдень потеплішає до +12 ... +16 градусів.

На півдні в більшості областей також очікуються дощі. Вночі стовпчики термометрів опустяться до + 4...+ 8 градусів, а вдень очікується від +13 до +17 градусів.

У Києві в середу також пройде невеликий дощ. Нічні температури коливатимуться від + 3 до +5 градусів, а вдень повітря прогріється до+12... + 14 градусів.

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