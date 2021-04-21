Дожди продолжат портить украинцам настроение. На этот раз осадки накроют практически всю страну за исключением нескольких областей

В среду, 21 апреля украинцев ждут дожди по всей стране и пасмурная погода, которая не даст насладиться теплым весенним деньком. Повезет только четырем областям, где будет сухо и местами покажется солнце: Черкасской, Кировоградской, Винницкой и Херсонской. Соответствующий прогноз представили синоптики Укргидрометцентра.

В западных областях осадки будут незначительными. Ночью столбики термометров покажут от +2 до +6 градусов, а днем потеплеет до +12…+15 градусов.

В северных регионах в течение суток ожидается дождь. Ночные температуры будут колебаться от +3 до +6 градусов, а днем ожидается от +11 до +14 градусов.

На востоке страны в течение дня пройдет умеренный дождь. Ночью температура опустится до +5…+8 градусов, а днем потеплеет до +12…+16 градусов.

На юге в большинстве областей также ожидаются дожди. Ночью столбики термометров опустятся до +4...+8 градусов, а днем ожидается от +13 до +17 градусов.

В Киеве в среду также пройдет небольшой дождь. Ночные температуры будут колебаться от +3 до +5 градусов, а днем воздух прогреется до +12…+14 градусов.

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