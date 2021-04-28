Последние дни апреля наконец порадуют украинцев долгожданным теплом и солнечной погодой
Впрочем, несмотря на потепление днем, ночью в среду все еще ожидаются заморозки с минусовыми температурами. Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.
28 апреля средняя температура в Украине начнет постепенно повышаться, а в ближайшие дни в стране станет еще теплее. Солнечная погода без осадков установится во всех областях страны. Впрочем, разница между дневными и ночными температурами пока остается весьма существенной: разброс температур по стране составит от -4 до +16 градусов.
Теплее всего будет в южных областях. Там ночные температуры будут колебаться от -2 до +3 градусов, однако днем воздух прогреется до +11…+16.
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На севере ночью похолодает до -1…-3 градусов, а днем ожидается от +10 до +13.
В западных областях ночью столбики термометров покажут от -1 до -3 градусов, а днем воздух прогреется до +11…+16.
В центре страны ночью будет холоднее всего – от -1 до -4 градусов. Днем ожидается потепление до +11…+13 градусов.
На востоке ночью температуры будут колебаться от +1 до +4 градусов, а днем – от +12 до +16.
В Киеве в среду будет солнечно и без осадков. Ночью ожидается от 0 до -2 градусов, а днем – от +11 до +13.
Напомним, потепление до +23 идет в Украину: где на Пасху солнце пригреет по-весеннему.
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