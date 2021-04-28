Последние дни апреля наконец порадуют украинцев долгожданным теплом и солнечной погодой

Впрочем, несмотря на потепление днем, ночью в среду все еще ожидаются заморозки с минусовыми температурами. Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

28 апреля средняя температура в Украине начнет постепенно повышаться, а в ближайшие дни в стране станет еще теплее. Солнечная погода без осадков установится во всех областях страны. Впрочем, разница между дневными и ночными температурами пока остается весьма существенной: разброс температур по стране составит от -4 до +16 градусов.

Теплее всего будет в южных областях. Там ночные температуры будут колебаться от -2 до +3 градусов, однако днем воздух прогреется до +11…+16.

На севере ночью похолодает до -1…-3 градусов, а днем ожидается от +10 до +13.

В западных областях ночью столбики термометров покажут от -1 до -3 градусов, а днем воздух прогреется до +11…+16.

В центре страны ночью будет холоднее всего – от -1 до -4 градусов. Днем ожидается потепление до +11…+13 градусов.

На востоке ночью температуры будут колебаться от +1 до +4 градусов, а днем – от +12 до +16.

В Киеве в среду будет солнечно и без осадков. Ночью ожидается от 0 до -2 градусов, а днем – от +11 до +13.

Напомним, потепление до +23 идет в Украину: где на Пасху солнце пригреет по-весеннему.

Как сообщала Politeka, погода помешает насладиться весной после Пасхи, детальный прогноз: дожди и не только.

Также Politeka писала, что дожди и заморозки добьют украинцев, от весны не останется и следа: где будет холоднее всего.