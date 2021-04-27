Погода в Украине 27 апреля окончательно испортит украинцам настроение перед праздниками

Как передает Politeka.net со ссылкой на данные Укргидрометцентра, во вторник в Украине будет очень холодно. В некоторых областях ожидаются ночные заморозки. Дожди отступят в восточные и южные регионы.

Так, на Западе 27 апреля будет облачно, но осадков не предвидится. Температура воздуха после затяжных дождей снизится до 8-10 градусов. Ночью в западных областях ожидаются заморозки до 1-3 градусов мороза.

В центральных областях тоже будет прохладно и сухо. Днем ожидается около 9-11 градусов, а ночью будут заморозки. В целом погода будет неблагоприятная для прогулок.

Восточные и южные регионы зальет дождями. При этом температура воздуха будет немного выше, чем на Западе. В южных областях ожидается 7-11 градусов тепла, а на Востоке температура будет держаться в пределах 10-13 градусов.

Стоит отметить, что непогода продержится в Украине еще пару дней, после чего ожидается потепление. К Пасхе по всей территории страны потеплеет до 16-21 градусов. Правда, местами ожидаются дожди с грозами, которые, впрочем, не повлияют на температуру воздуха. В некоторые регионы ближе к выходным придет настоящая весна с +23.

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