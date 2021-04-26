Погода в Україні 26 квітня засмутить українців різким похолоданням і нічними заморозками

Як передає Politeka.net, новий тиждень, як свідчать дані Укргідрометцентру, почнеться з поганих погодних умов. Температура повітря різко опуститься, ще більше зіпсують ситуацію дощі. У деяких регіонах очікуються нічні заморозки.

Найхолодніше в понеділок буде на Заході. Там температура повітря опуститься до 7-9 градусів, а вночі похолодає до 3 градусів морозу. Весь день у західних областях йтимуть дощі.

У центральних регіонах теж очікуються опади і похолодання до 8-10 градусів. Вночі температура опуститься до 0-3 градусів. У Києві можливі нічні заморозки до -2 градусів.

Ближче до Сходу буде тепліше. У східних областях очікується 10-14 градусів тепла. Дощі йтимуть у Дніпропетровській та Харківській областях. В інших регіонах буде сонячно і сухо.

На півдні теж очікуються більш сприятливі погодні умови. Вдень температура повітря буде перебувати в межах 11-14 градусів. В Одеській та Миколаївській областях очікуються опади, а в Херсонській області буде сухо.

Додамо, що вже у вівторок дощі перемістяться в східні регіони, а на заході буде сонячно.

Нагадаємо, що мокрий сніг і заморозки: синоптик дала прогноз на Вербну неділю, названа дата потепління.

Як повідомляла Politeka, дощі розірвуть Україну навпіл: яким областям не пощастить з погодою на Вербну неділю.

Також Politeka писала, що погода доб'є українців новою хвилею заморозків, введений "помаранчевий" рівень небезпеки: "до -5 і..."