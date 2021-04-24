Квітень розійшовся не на жарт

Наприкінці квітня в Україну несподівано увірветься різке похолодання до мінусових температур, через яке в країні оголошено "помаранчевий" рівень небезпеки

Про погіршення погодних умов та нові заморозки розповіли синоптики Укргідрометцентру. Так, у суботу, 24 квітня, опади покинуть більшу частину країни, за винятком Чернігівської та Сумської областей. Однак, поява сонця не врятує українців від значного нічного похолодання.

Синоптики повідомили, що вночі в західних і північних регіонах оголошено другий, "помаранчевий" рівень небезпеки через падіння температури. Так, очікується, що стовпчики термометрів опустяться до 0...-3 градусів. Крім того, в південних і центральних областях будуть спостерігатися заморозки на поверхні грунту з падінням температури до 0...-5 градусів.

Найхолодніше в суботу буде в західних, північних і центральних областях, а ось на півдні і сході збережеться тепло.

Так, на півночі України нічні температури коливатимуться від -1 до -3 градусів, а Денні – від +7 до +9.

У західних областях вночі також очікується від -1 до -3, а вдень повітря прогріється до +7...+11 градусів.

У центрі вночі стовпчики термометрів опустяться до -3... + 5 градусів, а вдень потеплішає до +8...+11.

На сході вночі буде від +5 до +8 градусів, а денні температури коливатимуться від +12 до +15.

На півдні вночі очікується від -1 до +6 градусів, а вдень – від +13 до + 16.

У Києві пануватиме мінлива хмарність. Вночі стовпчики термометрів покажуть від - до -2 градусів, а вдень – від +7 до +9.

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