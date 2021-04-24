В конце апреля в Украину неожиданно ворвется резкое похолодание до минусовых температур, из-за которого в стране объявлен «оранжевый» уровень опасности

Об ухудшении погодных условий и новых заморозках рассказали синоптики Укргидрометцентра. Так, в субботу, 24 апреля, осадки покинут большую часть страны, за исключением Черниговской и Сумской областей. Однако, появление солнца не спасет украинцев от значительного ночного похолодания.

Синоптики сообщили, что ночью в западных и северных регионах объявлен второй, «оранжевый» уровень опасности из-за падения температуры. Так, ожидается, что столбики термометров опустятся до 0…-3 градусов. Кроме того, в южных и центральных областях будут наблюдаться заморозки на поверхности почвы с падением температуры до 0…-5 градусов.

Холоднее всего в субботу будет в западных, северных и центральных областях, а вот на юге и востоке сохранится тепло.

Так, на севере Украины ночные температуры будут колебаться от -1 до -3 градусов, а дневные – от +7 до +9.

В западных областях ночью также ожидается от -1 до -3, а днем воздух прогреется до +7…+11 градусов.

В центре ночью столбики термометров опустятся до -3…+5 градусов, а днем потеплеет до +8…+11.

На востоке ночью будет от +5 до +8 градусов, а дневные температуры будут колебаться от +12 до +15.

На юге ночью ожидается от -1 до +6 градусов, а днем – от +13 до +16.

В Киеве будет царить переменная облачность. Ночью столбики термометров покажут от – до -2 градусов, а днем – от +7 до +9.

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