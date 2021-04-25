Погода в Україні 25 квітня влаштує частині країни випробування різким похолоданням
Як передає Politeka.net, згідно даним Укргідрометцентру, половину України у Вербну неділю, 25 квітня, заллє дощами, а вночі вдарять заморозки, тоді як іншим регіонам пощастить куди більше і жителі будуть насолоджуватися сонечком і температурою до +14 градусів.
Так, різке похолодання очікується на заході і півночі країни. Вдень прогріється всього до + 7..10 градусів, тоді як вночі очікуються заморозки до -3 градусів. Синоптики обіцяють дощі в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській та Полтавській областях.
Водночас на Волині та Рівненщині буде прохолодно, але без опадів.
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На сході України температура повітря буде до +10...+ 13 градусів, на Донеччині - до + 14 градусів. Протягом дня світитиме сонце, жодних опадів не прогнозують. На півдні буде ще тепліше. Там стовпчики термометрів піднімуться до + 12...+ 14 градусів.
У Києві в неділю, 25 квітня, буде холодно, вночі очікуються заморозки -1..-3 градуси, вдень температура 7-9 градусів зі знаком плюс. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.
Зазначимо, згідно з прогнозом народного синоптика Володимира Деркача, погода на Великдень очікується досить теплою, без різких погіршень.
«У першій декаді травня очікується дуже тепла погода. Цього року ми святкуємо Великдень 2 травня, тому ймовірно погода буде хороша", - пообіцяв синоптик.
Нагадаємо, мокрий сніг і заморозки: синоптик дала прогноз на Вербну неділю, названа дата потепління.
Як повідомляла Politeka, грози і поривчастий вітер обрушаться на українців, погода різко зіпсується: «пощастить тільки...».