Як передає Politeka.net, згідно даним Укргідрометцентру, половину України у Вербну неділю, 25 квітня, заллє дощами, а вночі вдарять заморозки, тоді як іншим регіонам пощастить куди більше і жителі будуть насолоджуватися сонечком і температурою до +14 градусів.

Так, різке похолодання очікується на заході і півночі країни. Вдень прогріється всього до + 7..10 градусів, тоді як вночі очікуються заморозки до -3 градусів. Синоптики обіцяють дощі в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській та Полтавській областях.