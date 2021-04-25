Погода в Украине 25 апреля устроит части страны испытание резким похолоданием
Как передает Politeka.net, согласно данным Укргидрометцентра, половину Украины в Вербное воскресенье, 25 апреля, зальет дождями, а ночью ударят заморозки, тогда как остальным регионам повезет куда больше и жители будут наслаждаться солнышком и температурой до +14 градусов.
Так, резкое похолодание ожидается на западе и севере страны. Днем прогреется всего до +7..10 градусов, тогда как ночью ожидаются заморозки до -3 градусов. Синоптики обещают дожди в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской и Полтавской областях.
В то же время на Волыни и Ровненщине будет прохладно, но без осадков.
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На востоке Украины температура воздуха будет до +10...+ 13 градусов, на Донетчине – до +14 градусов. В течение дня будет светить солнце, никаких осадков не прогнозируют. На юге будет еще теплее. Там столбики термометров поднимутся до +12...+14 градусов.
В Киеве в воскресенье, 25 апреля, будет холодно, ночью ожидаются заморозки -1..-3 градуса, днем температура 7-9 градусов со знаком плюс. Ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.
Отметим, согласно прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, погода на Пасху ожидается довольно теплой, без резких ухудшений.
«В первой декаде мая ожидается очень теплая погода. В этом году мы празднуем Пасху 2 мая, поэтому вероятно погода будет хорошая», - пообещал синоптик.
Напомним, мокрый снег и заморозки: синоптик дала прогноз на Вербное воскресенье, названа дата потепления.
Как сообщала Politeka, грозы и порывистый ветер обрушатся на украинцев, погода резко испортится: «повезет только…».