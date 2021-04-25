Как передает Politeka.net, согласно данным Укргидрометцентра, половину Украины в Вербное воскресенье, 25 апреля, зальет дождями, а ночью ударят заморозки, тогда как остальным регионам повезет куда больше и жители будут наслаждаться солнышком и температурой до +14 градусов.

Так, резкое похолодание ожидается на западе и севере страны. Днем прогреется всего до +7..10 градусов, тогда как ночью ожидаются заморозки до -3 градусов. Синоптики обещают дожди в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской и Полтавской областях.