Погода в Украине 26 апреля расстроит украинцев резким похолоданием и ночными заморозками
Как передает Politeka.net, новая неделя, как свидетельствуют данные Укргидрометцентра, начнется с плохих погодных условий. Температура воздуха резко опустится, еще больше испортят ситуацию дожди. В некоторых регионах ожидаются ночные заморозки.
Холоднее всего в понедельник будет на Западе. Там температура воздуха опустится до 7-9 градусов, а ночью похолодает до 3 градусов мороза. Весь день в западных областях будут идти дожди.
В центральных регионах тоже ожидаются осадки и похолодание до 8-10 градусов. Ночью температура опустится до 0-3 градусов. В Киеве возможны ночные заморозки до -2 градусов.
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Ближе к Востоку будет теплее. В восточных областях ожидается 10-14 градусов тепла. Дожди будут идти в Днепропетровской и Харьковской областях. В остальных регионах будет солнечно и сухо.
На Юге тоже ожидаются более благоприятные погодные условия. Днем температура воздуха будет находиться в пределах 11-14 градусов. В Одесской и Николаевской областях ожидаются осадки, а в Херсонской области будет сухо.
Добавим, что уже во вторник дожди переместятся в восточные регионы, а на Западе будет солнечно.
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