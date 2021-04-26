Погода в Украине 26 апреля расстроит украинцев резким похолоданием и ночными заморозками

Как передает Politeka.net, новая неделя, как свидетельствуют данные Укргидрометцентра, начнется с плохих погодных условий. Температура воздуха резко опустится, еще больше испортят ситуацию дожди. В некоторых регионах ожидаются ночные заморозки.

Холоднее всего в понедельник будет на Западе. Там температура воздуха опустится до 7-9 градусов, а ночью похолодает до 3 градусов мороза. Весь день в западных областях будут идти дожди.

В центральных регионах тоже ожидаются осадки и похолодание до 8-10 градусов. Ночью температура опустится до 0-3 градусов. В Киеве возможны ночные заморозки до -2 градусов.

Ближе к Востоку будет теплее. В восточных областях ожидается 10-14 градусов тепла. Дожди будут идти в Днепропетровской и Харьковской областях. В остальных регионах будет солнечно и сухо.

На Юге тоже ожидаются более благоприятные погодные условия. Днем температура воздуха будет находиться в пределах 11-14 градусов. В Одесской и Николаевской областях ожидаются осадки, а в Херсонской области будет сухо.

Добавим, что уже во вторник дожди переместятся в восточные регионы, а на Западе будет солнечно.

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