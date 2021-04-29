Погода в Украине в четверг, 29 апреля, удивит температурными качелями

Как передает Politeka.net, в четверг по всей территории Украины ожидается потепление, но ночью зима все еще не будет отступать. Дожди пройдут только в нескольких областях Запада, в остальных регионах будет сухо и тепло.

Так, в восточных областях 29 апреля потеплеет до 15-18 градусов. При этом ночью температура резко снизится до -3. Такие резкие перепады создадут весьма неблагоприятные погодные условия.

В западных областях будет тепло и сухо за исключением Львовской и Закарпатской областей – там пройдут дожди. Температура воздуха на Западе поднимется до 15-17 градусов. Ночью похолодает до 1-3 градусов, но заморозков быть не должно.

В центральных регионах тоже будет тепло – до 13-17 градусов. Теплее всего в четверг будет на Юге. Там столбики термометра прогреются до 15-18 градусов. Погода будет располагать к пешим прогулкам.

Стоит отметить, что уже в пятницу половину Украины накроют грозовые дожди. Больше всего пострадают западные области. При этом температура воздуха будет весенней – до 17-19 градусов тепла. Уже на выходных ожидается более значительное потепление – до 22 градусов.

Напомним, что на Харьковскую область обрушится непогода, названа дата: "ожидается мокрый снег и заморозки".

Как сообщала Politeka, долгожданное тепло ворвется в Украину, синоптики обнадежили прогнозом.

Кроме того Politeka писала, что потепление до +23 идет в Украину: где на Пасху солнце пригреет по весеннему.