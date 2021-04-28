Останні дні квітня нарешті порадують українців довгоочікуваним теплом і сонячною погодою

Втім, незважаючи на потепління вдень, вночі в середу все ще очікуються заморозки з мінусовими температурами. Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

28 квітня середня температура в Україні почне поступово підвищуватися, а найближчими днями в країні стане ще тепліше. Сонячна погода без опадів встановиться у всіх областях країни. Втім, різниця між денними і нічними температурами поки залишається досить суттєвою: розкид температур по країні складе від -4 до +16 градусів.

Найтепліше буде в південних областях. Там нічні температури коливатимуться від -2 до +3 градусів, проте вдень повітря прогріється до +11...+16.

На півночі вночі похолодає до -1 ... -3 градусів, а вдень очікується від +10 до +13.

У західних областях вночі стовпчики термометрів покажуть від -1 до -3 градусів, а вдень повітря прогріється до +11...+16.

У центрі країни вночі буде найхолодніше-від -1 до -4 градусів. Вдень очікується потепління до + 11 ... +13 градусів.

На сході вночі температури коливатимуться від +1 до +4 градусів, а вдень – від +12 до + 16.

У Києві в середу буде сонячно і без опадів. Вночі очікується від 0 до -2 градусів, а вдень – від +11 до +13.

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