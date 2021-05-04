В Украину в последний день праздничных выходных придет резкое похолодание вплоть до ночных заморозков

О том, какой будет погода 4 мая, рассказали синоптики Укргидрометцентра. Согласно их прогнозу, день по всей стране будет солнечным и без осадков. При этом дневные температуры заметно снизятся по сравнению с предыдущими днями, когда они уже местами превышали +20 градусов. Во вторник средняя температура днем составит +14…+16 градусов.

Так, в северных областях днем ожидается от +13 до +15 градусов.

На западе столбики термометров покажут от +14 до +17.

На востоке ожидается от +14 до +18 градусов.

В центральных областях будет от +13 до +16.

Теплее всего будет на юге, где температура будет колебаться от +15 до +18, а в аннексированном Крыму и до +19 градусов.

В Киеве будет переменная облачность и без осадков. Ночью ожидается от +3 до +5 градусов, а днем – от +13 до +15.

В свою очередь, синоптик Наталья Диденко в своем Фейсбук отметила, что из-за антициклона температуры по всей стране снизятся на 5-10 градусов, а ночью возможны заморозки вплоть до 0…+2 градусов.

Напомним, выше +30 градусов: украинцам сообщили, что будет с погодой уже совсем скоро.

Как сообщала Politeka, погода слетит с катушек, подпортив украинцам день: в каких регионах похолодает, а где пойдут дожди.

Также Politeka писала, что грозы и ливни испортят украинцам выходной, синоптики предупредили об опасности: «местами возможны…».