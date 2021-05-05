По словам синоптика, уже на этих выходных температура воздуха в Украине прогреется до 27 градусов выше ноля.
По данным синоптиков Украинского гидромедцентра, 8 мая грозовые ливни накроют всю страну.
Отметим, что согласно прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня уже к 10 мая в Украине стремительно потеплеет и придут летние градусы, а в 20-х числах мая жара уже будет достигать 30 градусов и выше.
Напомним, после дождей с грозами будет +26: синоптики назвали идеальный день для пикника, детальный прогноз.
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