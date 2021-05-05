Циклоны принесут в Уркаину дожди



Как передает Politeka.net , об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook. По словам специалиста, во многих областях 6 мая пройдут периодические дожди и даже прогремят грозы.

Только в восточных регионах будет преобладать сухая солнечная погода.

"На Западе, Севере, в большинстве центральных областей +12+17 градусов. В южной части, на Востоке и в Днепропетровской области в течение дня воздух прогреется до +17+22 градуса", - сообщила Диденко. По словам синоптика, уже на этих выходных температура воздуха в Украине прогреется до 27 градусов выше ноля. По словам синоптика, уже на этих выходных температура воздуха в Украине прогреется до 27 градусов выше ноля. По данным синоптиков Украинского гидромедцентра, 8 мая грозовые ливни накроют всю страну.

Отметим, что согласно прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня уже к 10 мая в Украине стремительно потеплеет и придут летние градусы, а в 20-х числах мая жара уже будет достигать 30 градусов и выше.

Напомним, после дождей с грозами будет +26: синоптики назвали идеальный день для пикника, детальный прогноз.

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