Какой будет погода перед выходными

Погода в Украине 7 мая расстроит сильными дождями с грозами

Как передает Politeka.net, весеннее тепло недолго задержалось на территории страны, омрачив настроение проливными дождями. Осадки ожидаются практически во всех регионах Украины за исключением восточных областей. Из-за дождей снизится температура воздуха. В некоторых регионах ночью ожидается до 3-5 градусов.

Так, в западных областях 7 мая будет прохладно. Днем температура будет держаться в районе 14-17 градусов, а ночью опустится до 3-7 градусов. Весь день в западных областях будут идти дожди.

В Центре Украины тоже будет дождливо. В Киеве осадки ожидаются днем. Температура воздуха будет колебаться в районе 16-18 градусов.

В южных регионах в пятницу будет сухо, за исключением Одесской области. Там будет дождь. При этом температура будет весьма высокой. В Одесской и Херсонской областях ожидается 20-22 градуса тепла. В Николаевской области будет немного прохладнее – до 19-21 градуса.

Самая благоприятная погода в пятницу будет в восточных регионах. Там будет сухо и солнечно. Температура поднимется до 18-22 градусов.

Стоит отметить, что 8-9 мая погода в Украине резко испортится. Температура будет постепенно снижаться, а осадки подпортят настроение на выходных.

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