Атмосферний фронт принесе дощі в Україну
Як передає Politeka.net, про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
За словами фахівця, 7 травня по всій країні буде теплим-очікується до 22 градусів вище нуля, але не обійдеться без опадів.
"Черговий атмосферний фронт, який зумовить дощі на заході, півночі України, у багатьох центральних областях (крім Дніпра з районами) і в Одеській області", - повідомила Діденко.
Синоптик зазначила, що сухо буде в східних регіонах країни.
"Неділя, коли багато українців будуть відвідувати кладовище і будуть поминати своїх померлих, обіцяє сонячну і досить теплу погоду, лише в східних областях України затримається дощовий атмосферний фронт і буде трохи прохолодніше", - поділилася Діденко.
Синоптики прогнозують, що протягом травня в Україні буде переважно похмуро і дощитиме, а днів з можливими опадами буде аж 17.
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