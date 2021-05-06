Атмосферний фронт принесе дощі в Україну

Як передає Politeka.net , про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За словами фахівця, 7 травня по всій країні буде теплим-очікується до 22 градусів вище нуля, але не обійдеться без опадів.

"Черговий атмосферний фронт, який зумовить дощі на заході, півночі України, у багатьох центральних областях (крім Дніпра з районами) і в Одеській області", - повідомила Діденко.

Синоптик зазначила, що сухо буде в східних регіонах країни.