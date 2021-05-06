В Україну знову прийде погана погода з дощем і похолоданням, а місцями навіть випаде сніг

Про погіршення погодних умов у четвер, 6 травня, повідомили синоптики Укргідрометцентру. Вони повідомили, що в Україну прийде холодний фронт, через який в країні помітно похолодає.

За прогнозом синоптиків, по всій Україні за винятком південно-східних областей пройдуть дощі, місцями з грозами. При цьому, на високогір'ї Карпат вночі очікується мокрий сніг, а температура триматиметься в районі 0.

У північних областях вночі очікується від + 7 до +10 градусів, а вдень повітря прогріється до+14... + 17.

На заході вночі стовпчики термометрів покажуть від + 6 до +10 градусів, а вдень очікується від +13 до + 17.

У центрі України нічні температури коливатимуться від + 7 до +10, а Денні – від +15 до +18.

У східних областях вночі очікується від + 6 до +8 градусів, а вдень потеплішає до+18... + 21.

На півдні вночі очікується від + 7 до +10 градусів, а вдень – від +17 до + 20.

У Києві вночі та в першій половині дня очікується невеликий дощ. Вночі температура коливатиметься від + 8 до +10 градусів, а вдень – від +14 до + 16.

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