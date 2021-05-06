В Украину снова придет плохая погода с дождем и похолоданием, а местами даже выпадет снег

Об ухудшении погодных условий в четверг, 6 мая, сообщили синоптики Укргидрометцентра. Они сообщили, что в Украину придет холодный фронт, из-за которого в стране заметно похолодает.

По прогнозу синоптиков, по всей Украине за исключением юго-восточных областей пройдут дожди, местами с грозами. При этом, на высокогорье Карпат ночью ожидается мокрый снег, а температура будет держаться в районе 0.

В северных областях ночью ожидается от +7 до +10 градусов, а днем воздух прогреется до +14…+17.

На западе ночью столбики термометров покажут от +6 до +10 градусов, а днем ожидается от +13 до +17.

В центре Украины ночные температуры будут колебаться от +7 до +10, а дневные – от +15 до +18.

В восточных областях ночью ожидается от +6 до +8 градусов, а днем потеплеет до +18…+21.

На юге ночью ожидается от +7 до +10 градусов, а днем – от +17 до +20.

В Киеве ночью и в первой половине дня ожидается небольшой дождь. Ночью температура будет колебаться от +8 до +10 градусов, а днем – от +14 до +16.

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