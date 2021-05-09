Погода в Украине 9 мая обрадует отсутствием осадков и небольшим повышением температуры в отдельных регионах

Как передает Politeka.net со ссылкой на данные Укргидрометцентра, в праздничное воскресенье погода в Украине будет непредсказуемой. Дождей не ожидается, но температурные качели украинцам обеспечены. В Западных регионах ночью ожидаются заморозки, а в восточных областях днем будет наблюдаться незначительное повышение температуры.

Так, на Востоке 9 мая будет облачно. Температура поднимется до 13-15 градусов. Осадков не ожидается, небольшие дожди могут пройти в отдельных регионах ночью.

В центральных областях тоже будет сравнительно тепло – до 14-16 градусов. Осадков не ожидается. На Юге в воскресенье будет еще теплее – до 15-18 градусов. Отсутствие дождей даст возможность жителям региона прогуляться на свежем воздухе.

Самые серьезные температурные качели ожидаются в западных регионах. Днем там будет достаточно тепло – на крайнем Западе столбики термометра прогреются до 17-19 градусов тепла. А ночью в область нагрянут заморозки – до -2 радусов. Дождей в западных областях, по прогнозам синоптиков, быть не должно.

Стоит отметить, что уже 10 мая практически по всей территории страны резко потеплеет.

Напомним, что синоптики сообщили, как испортится погода 8 и 9 мая: "не только дожди, но...".

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