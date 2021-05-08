В Україні вихідні почнуться з погіршення погоди

Синоптики з Укргідрометцентру попередили про похолодання і опади, які накриють країну в суботу, 8 травня. При цьому, негода розділить Україну на дві половини: на Заході, а також у Київській та Житомирській областях буде без опадів і з мінливою хмарністю, а в інших регіонах пройдуть дощі, місцями з грозами.

На півночі країни вночі очікується від + 9 до +11 градусів, а вдень – від +12 до + 16.

У західних областях вночі температура коливатиметься від + 5 до +10 градусів, а вдень – від +11 до + 14.

У центрі країни вночі термометри покажуть від + 8 до +11 градусів, а вдень – від +12 до + 15.

У східних областях вночі очікується від + 9 до +12, а вдень – від +15 до +22.

На півдні вночі буде від + 8 до +12 градусів, а вдень – від +17 до + 21.

У Києві буде без опадів, мінлива хмарність. Вночі очікується від + 8 до +10 градусів, а вдень повітря прогріється від +13 до + 15.

Синоптики відзначають, що вже 10 травня в Україну повернеться тепло і сонячна погода.

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