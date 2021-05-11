Погода 11 мая разделит Украину напополам

Как передает Politeka.net, в зависимости от региона погода будет сильно отличаться. Согласно данным Укргидрометцентра, в западные области придет настоящее лето с потеплением до 26 градусов. На Востоке в это время, наоборот, ожидается похолодание и дожди.

Наиболее благоприятной погода будет в западных областях. Там ожидается стремительное потепление и солнечная погода без дождей. В Закарпатской области температура поднимется до 26 градусов тепла. В остальных областях столбики термометра прогреются до 21-23 градусов. На радость жителям региона, будет сухо и солнечно.

В центральных областях будет тоже тепло и солнечно. Только в Черкасской области ожидается дождь и спад температуры до 18 градусов.

На Юге во вторник будут идти дожди. При этом температура там будет достаточно комфортной – 19-21 градус. Такой же температурный режим будет наблюдаться в некоторых восточных регионах. Дожди с 20-градусным теплом пройдут в Запорожской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Холоднее всего 11 мая будет на крайнем Востоке. В Донецкой и Луганской областях температура опустится до 12-14 градусов тепла. При этом весь день будут идти дожди.

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