В останній святковий вихідний українців чекає неприємна погода зі штормовим вітром і дощами
У понеділок, 10 травня, в Україні вночі збережуться низькі температури, а також очікуються дощі. Про це попередили синоптики Укргідрометцентру.
Зокрема, у північних та деяких центральних областях вночі очікуються заморозки, місцями до -3 градусів.
Синоптики також попередили, що в Харківській, Луганській та Донецькій областях пройдуть дощі з грозами.
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Втім, незважаючи на холодну ніч, вдень в Україні буде тепло.
Так, у північних областях вночі очікується від 0 до -2 градусів, а вдень – від +16 до +19.
На заході вночі стовпчики термометрів покажуть від 0 до +6, а вдень – від +18 до + 22.
У центрі нічні температури коливатимуться від 0 до -2 градусів, а вдень очікується від +17 до +20.
На сході вночі очікується від + 3 до +5, а вдень – від +11 до + 15.
У південних областях вночі буде від + 5 до +8 градусів, а вдень – від +17 до + 20.
У Києві буде без опадів, мінлива хмарність. Вночі очікується від +2 до +4 градусів, а вдень – від +17 до + 19.
Нагадаємо, після дощів в Україну прийдуть заморозки, встановиться нова погода: в яких областях похолодає.
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