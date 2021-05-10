Не пощастить тільки окремим областям

В останній святковий вихідний українців чекає неприємна погода зі штормовим вітром і дощами

У понеділок, 10 травня, в Україні вночі збережуться низькі температури, а також очікуються дощі. Про це попередили синоптики Укргідрометцентру.

Зокрема, у північних та деяких центральних областях вночі очікуються заморозки, місцями до -3 градусів.

Синоптики також попередили, що в Харківській, Луганській та Донецькій областях пройдуть дощі з грозами.

Втім, незважаючи на холодну ніч, вдень в Україні буде тепло.

Так, у північних областях вночі очікується від 0 до -2 градусів, а вдень – від +16 до +19.

На заході вночі стовпчики термометрів покажуть від 0 до +6, а вдень – від +18 до + 22.

У центрі нічні температури коливатимуться від 0 до -2 градусів, а вдень очікується від +17 до +20.

На сході вночі очікується від + 3 до +5, а вдень – від +11 до + 15.

У південних областях вночі буде від + 5 до +8 градусів, а вдень – від +17 до + 20.

У Києві буде без опадів, мінлива хмарність. Вночі очікується від +2 до +4 градусів, а вдень – від +17 до + 19.

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