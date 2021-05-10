Не повезет только отдельным областям

В последний праздничный выходной украинцев ждет неприятная погода со штормовым ветром и дождями

В понедельник, 10 мая, в Украине ночью сохранятся низкие температуры, а также ожидаются дожди. Об этом предупредили синоптики Укргидрометцентра.

В частности, в северных и некоторых центральных областях ночью ожидаются заморозки, местами до -3 градусов.

Синоптики также предупредили, что в Харьковской, Луганской и Донецкой областях пройдут дожди с грозами.

Впрочем, несмотря на холодную ночь, днем в Украине будет тепло.

Так, в северных областях ночью ожидается от 0 до -2 градусов, а днем – от +16 до +19.

На западе ночью столбики термометров покажут от 0 до +6, а днем – от +18 до +22.

В центре ночные температуры будут колебаться от 0 до -2 градусов, а днем ожидается от +17 до +20.

На востоке ночью ожидается от +3 до +5, а днем – от +11 до +15.

В южных областях ночью будет от +5 до +8 градусов, а днем – от +17 до +20.

В Киеве будет без осадков, переменная облачность. Ночью ожидается от +2 до +4 градусов, а днем – от +17 до +19.

Напомним, после дождей в Украину нагрянут заморозки, погода резко изменится: в каких регионах похолодает.

Как сообщала Politeka, настоящая аномалия: в конце весны украинскую землю засыпает снегом, кадры.

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